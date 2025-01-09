Глеб Никитин направил поздравление в связи с Днём образования Республики Сербской Политика

Регион-партнер Нижегородской области в Боснии и Герцеговине – Республика Сербская - 9 января отмечает День своего образования. В честь праздника губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление в адрес президента Республики Сербской Милорада Додика.

"Более пяти лет Нижегородская область и Республика Сербская успешно развивают сотрудничество, которое основано на общих ценностях и взаимном стремлении к укреплению связей. Наши совместные проекты в промышленности, медицине, образовании и культуре доказывают эффективность партнерства, и я надеюсь на его дальнейшее расширение", – сказал Глеб Никитин.

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, за прошедшие годы делегации Республики Сербской неоднократно посещали Нижний Новгород, принимая активное участие в крупных международных мероприятиях. В регионе прошли масштабные культурные обмены, такие как Дни Нижегородской области в Республике Сербской в 2019 году, в рамках которых местные жители ознакомились с творчеством Нижегородского губернского оркестра и художников Максима Приданова и Наталии Панковой. А в 2021 году на территории Нижегородской области проводились Дни Республики Сербской. Перед жителями и гостями региона выступил старейший хор Республики Сербской "Единство".

"От всей души желаю жителям Республики Сербской крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира", - добавил губернатор Нижегородской области.