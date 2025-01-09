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Общество

Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 11 и 13 января

10 января 2025 14:45  [43] Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29). Участок дороги перекроют 11 января с 7:00 до 21:00 и 13 января с 7:00 до 22:00.

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: на льду "Нагорного" в субботу "Торпедо" сразится с "Адмиралом", а в понедельник - с "Трактором".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.

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Теги:
движение Советский район Транспортные ограничения
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