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Общество

Телепроект о нижегородских многодетных семьях стал победителем Всероссийского конкурса

13 января 2025 21:10  [35] Общество

Фото: council.gov.ru

Телепроект "Третьим буду" (12+), созданный шеф-редактором ННТВ Надеждой Щукиной, одержал победу во Всероссийском конкурсе "Совет Федерации — палата регионов" (18+), организованном совместно с Союзом журналистов РФ. Работа получила высшую награду в номинации "Год в жизни страны", которая включала материалы, посвященные Году семьи. 

Представляя номинацию, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова отметила, что в Год семьи были приняты значимые решения в поддержку семей с детьми, а также проведены многочисленные мероприятия на федеральном и региональном уровнях. 

В конкурсе 2024 года приняли участие около 300 журналистских материалов из 55 регионов России. Работы подавались в четырех номинациях и были представлены как федеральными, так и региональными СМИ, включая газеты, радио и телевидение. Среди участников были как опытные журналисты, так и начинающие репортеры. 

Торжественная церемония награждения прошла в День российской печати. Награды лауреатам вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая поблагодарила журналистов за их труд и подчеркнула важность достоверной информации. 

"От точности и правдивости слова в современном мире зависит очень многое. Для нашей культуры и менталитета такие понятия, как правда и справедливость, являются важнейшими основами", — отметила Матвиенко. 

Она также подчеркнула, что Совет Федерации открыт для взаимодействия со СМИ, которые играют ключевую роль в обеспечении постоянного диалога между государством и обществом.

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