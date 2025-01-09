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Политика

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей региона с Днем образования Нижегородской области

14 января 2025 08:15  [122] Политика

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров направил губернатору Глебу Никитину поздравление в связи с Днем образования Нижегородской области. 

"Искренне поздравляю всех жителей с Днем образования Нижегородской области! Столица Приволжского федерального округа была и остается оплотом нашей большой страны, одним из важных стратегических регионов России, который создает славу нашей Родине своими научными и промышленными достижениями, трудовыми и боевыми подвигами, творческим наследием и беззаветной преданностью Родине", - обратился полпред президента к жителям региона. 

Он подчеркнул, что сегодня предприятия оборонного комплекса Нижегородской области обеспечивают нужды фронта. 

"Мужество и милосердие, трудолюбие и жизнелюбие, готовность прийти на помощь - это характер тех, кто живет на нижегородской земле. Трудно не согласиться с великим писателем Максимом Горьким, который говорил: "Люблю нижегородцев - хороший народ!". Желаю всем жителям Нижегородской области счастья и благополучия, мира и процветания, новых успехов и побед на благо нашей великой страны!", - сказал Игорь Комаров.

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Теги:
Игорь Комаров
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