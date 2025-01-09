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Политика

Владимир Якушев: "Ключевые приоритеты "Единой России" в весеннюю сессию касаются поддержки участников СВО"

14 января 2025 18:20  [67] Политика

Приоритеты законодательной работы «Единой России» отражены в народной программе "Единой России", изменения в которую внесли на Съезде в декабре 2024 года, отметил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

"Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный президентом Год Защитника Отечества", - напомнил он.

В первую очередь, сейчас стоит задача расширить правовые основания для получения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто сражается с врагом в Курской области.

"Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идет работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО", - сказал Владимир Якушев.

Помимо этого, на Съезде партии президент поставил задачу по укреплению суверенитета страны, ее экономическому и технологическому развитию.

"Мы также продолжим совершенствовать законодательство в сфере социальной политики, занятости. Вместе с профильными министерствами будем работать над выполнением нацпроектов и обеспечим правовые решения для их качественной реализации", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

В числе приоритетов фракции партии – борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В том числе, в ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий ввод «периода охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы; обязывающий кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени.

Кроме того, законопроект предлагает ограничить зачисление крупных сумм от 50 тысяч рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт - сегодня это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.

В сфере молодежной политики "Единая Россия" планирует внести законопроект по профилактике травли подростков, в том числе, в социальных сетях, школах, интернете. И ввести меры ответственности для тех, кто этим занимается.

Также "Единая Россия" разработала документы, касающиеся защиты малого и среднего бизнеса, борьбы, в том числе, с иностранным вмешательством и иноагентами. Работа над ними также будет идти в весеннюю сессию.

Кроме того, "Единая Россия" обеспечит продление маткапитала – соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Программа господдержки семей с детьми по поручению президента будет действовать до 2030 года. Маткапитал ежегодно индексируется на величину фактической инфляции, сейчас на двоих детей он составляет 900 тысяч рублей.

Напомним, сегодня в Госдуме открылась весенняя сессия, утверждена программа законопроектной работы.

"Уже в первый день в приоритетном порядке рассмотрен законопроект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года. Продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. На реализацию заложено 2,7 млрд рублей. Также в планах первого пленарного заседания - ужесточение ответственности в торговле табачной и алкогольной продукцией, упрощение содержания объектов культурного наследия", - сообщил депутат Госдумы от Нижегородской области Артём Кавинов.

Среди ключевых инициатив и законопроектов на эту сессию депутат также назвал законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов, местном самоуправлении, маркировке алкогольной продукции, продолжение работы по улучшению законодательной базы в сфере ЖКХ, поддержке ветеранов и участников СВО.

"В рамках корректировки закона о ветеранах боевых действий к этой категории будут отнесены сотрудники военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей. Также планируется совершенствование трудового и пенсионного законодательства для поддержки многодетных семей", - добавил Артём Кавинов.

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Теги:
Единая Россия СВО
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