Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января
Два авиарейса из нижегородского аэропорта имени Чкалова были задержаны в среду, 15 января. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта.
Рейс авиакомпании "Россия" в Шарм-эль-Шейх, запланированный на 7:00, вылетел с опозданием почти в два часа — в 8:46. В настоящее время самолет уже находится в пути.
Также задерживается вылет рейса авиакомпании "Икар" в Минск. Изначально он был намечен на 12:20, но теперь ожидается, что самолет отправится в 14:00.
Причины задержки обоих рейсов пока не сообщаются.
Накануне сообщалось о длительной задержке вылета рейса Нижний Новгород — Минеральные Воды.
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