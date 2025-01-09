Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января Общество

Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января

Два авиарейса из нижегородского аэропорта имени Чкалова были задержаны в среду, 15 января. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта.



Рейс авиакомпании "Россия" в Шарм-эль-Шейх, запланированный на 7:00, вылетел с опозданием почти в два часа — в 8:46. В настоящее время самолет уже находится в пути.



Также задерживается вылет рейса авиакомпании "Икар" в Минск. Изначально он был намечен на 12:20, но теперь ожидается, что самолет отправится в 14:00.



Причины задержки обоих рейсов пока не сообщаются.

Накануне сообщалось о длительной задержке вылета рейса Нижний Новгород — Минеральные Воды.