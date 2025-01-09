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Общество

Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января

15 января 2025 13:04  [1] Общество
Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января

Два международных рейса задержали из нижегородского аэропорта 15 января

Два авиарейса из нижегородского аэропорта имени Чкалова были задержаны в среду, 15 января. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта.

Рейс авиакомпании "Россия" в Шарм-эль-Шейх, запланированный на 7:00, вылетел с опозданием почти в два часа — в 8:46. В настоящее время самолет уже находится в пути.

Также задерживается вылет рейса авиакомпании "Икар" в Минск. Изначально он был намечен на 12:20, но теперь ожидается, что самолет отправится в 14:00.

Причины задержки обоих рейсов пока не сообщаются.

Накануне сообщалось о длительной задержке вылета рейса Нижний Новгород — Минеральные Воды.

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Теги:
Аэропорт
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