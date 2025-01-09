Евгений Чинцов провел первую в новом году рабочую поездку на округ №30 Политика

Фото: дума Нижнего Новгорода

14 января председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов посетил школы и детсады своего избирательного округа №30 Советского района. По депутатскому ходатайству более десятка образовательных учреждений получили дополнительное финансирование для решения текущих хозяйственных вопросов.

В ходе объезда вместе с представителями районной администрации Евгений Чинцов оценил качество выполненных работ на ряде объектов. Так, в школе №173 и детсаду №122 были заменены оконные блоки. Ремонт пожарной лестницы выполнен в детсаду №145, а в 268-м отреставрирована мебель. Кроме того, несколько учреждений смогли приобрести бытовую технику: две новые стиральные машины появились в МДОУ №178 и современная плита для пищеблока в МДОУ №283.

"Всего на вверенной мне территории - четыре школы и 16 дошкольных учреждений. Естественно, что у каждого "хозяйства" есть то, что необходимо обновить в первую очередь. О неотложных нуждах образовательных организаций руководители детсадов и школ округа рассказали мне во время нашего знакомства в рамках избирательной кампании. Пожелания зафиксировал и вместе с помощниками занялся их проработкой, а сегодня посмотрел на первые результаты исполнения наказов избирателей – качеством выполнения работ все остались довольны", - рассказал Чинцов.

Также спикер гордумы отметил, что для решения вопросов, касающихся дальнейшего развития материально-технической базы учреждений образования, используются все имеющиеся возможности.

"В прошлом году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на округе были благоустроены территории школы №173 и детсада №227. В этом году будет заасфальтирован участок вокруг МДОУ №145 "Ромашка". Вместе с жителями, активистами родительских комитетов и руководством детсадов и школ подумаем, какие из объектов заявить на проект "Вам решать!" для реализации в 2026 году", - сказал Чинцов.