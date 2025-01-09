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Общество

Девять проектов из Нижегородской области вышли в финал премии "Серебряный лучник - Приволжье"

15 января 2025 14:59  [111] Общество

Девять проектов из Нижегородской области вышли в финал премии "Серебряный лучник - Приволжье". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, от региона в шорт-лист премии вошли экологический волонтерский проект "Чистый город" (СИБУР-Нефтехим), "10 лет РусВинилу: все только начинается" ("РусВинил"), "Синергетический подход в маркетинге как точка роста для завода-изготовителя "Окна Компас", "Вышка. Я могу": маркетинговая стратегия приемной кампании – 2024" (Нижегородский кампус Высшей школы экономики), благотворительный проект "Собери мечту" (АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина"), проект "ITGOrky", проект "Нереальный гусь: Фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства "ARЗАМАС", а также культурно-просветительский проект "Фестиваль "Ярмарка в городе" на Нижегородской ярмарке" (АО "Нижегородская ярмарка"), и событийный проект - джазовый фестиваль "Осень в "Швейцарии".

"Обычно в финал выходят три лучших проекта в номинации. Однако в этом сезоне некоторые темы побили все рекорды: например, 19 работ посвящено продвижению культурно-просветительских проектов, событийные коммуникации и продвижение территорий собрали по 15 хороших проектов. В корпоративном секторе проектов поменьше, но зато 4 проекта набрали одинаковое количество баллов. Поэтому в некоторых номинациях в этом году будут защищаться по 4 участника. Мы с нетерпением ждем очного этапа и желаем коллегам драйва и уверенности в себе", - отметила исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" - Приволжье Анна Айзенштадт. 

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