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Политика

Люлин: "За несвоевременное информирование водителей об изменении схемы дорожного движения в России предлагается ввести штрафы"

15 января 2025 19:15  [121] Политика

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

14 января на заседании Совета Законодательного собрания Нижегородской области депутаты поддержали внесение изменений в статью федерального закона "О безопасности дорожного движения" и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Обе инициативы были внесены группой депутатов Госдумы. Председатель регионального парламента Евгений Люлин отметил важность данных законодательных инициатив.

Сейчас статья федерального закона "О безопасности дорожного движения" устанавливает необходимость информирования о запретах или изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах таких действий. Однако эта информация не подкрепляется размещением новой схемы движения.

"Зачастую у водителей возникает непонимание альтернативного маршрута движения из-за отсутствия наглядной схемы, что приводит к скоплению пробок, особенно в часы пик. Чтобы решить эту проблему, предлагается размещать необходимую информацию о путях объезда на сайтах органов власти федерального, регионального или местного уровня в зависимости от того, в чьём ведении находится дорога. Кроме того, предполагается дублировать новую схему движения на информационных табло на самих магистралях", - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству нижегородского Заксобрания Владимир Солдатенков.

Для обеспечения своевременного информирования граждан об изменениях схемы дорожного движения подготовлены также изменения в федеральный Кодекс об административных правонарушениях. По действующему законодательству жителей необходимо информировать не позднее чем за 20 дней об установке запрещающих дорожных знаков или изменении схемы организации дорожного движения. Сейчас такое требование не всегда соблюдается, а ответственность за это отсутствует. Законопроектом предлагается дополнить федеральный КоАП нормой, предусматривающей административную ответственность за несоблюдение требований по информированию граждан об изменении схемы организации дорожного движения. Для физических лиц предусмотрены санкции в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 70 тысяч рублей.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Транспорт
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