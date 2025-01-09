Депутаты Госдумы снова обсуждают идею перехода к четырёхдневной рабочей неделе Общество

Идея с переходом на четырёхдневную рабочую неделю снова поднята депутатами Госдумы. Глава комитета по труду Ярослав Нилов уверен, что её сокращение можно компенсировать, например, технологиями.

HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с телеканалом "360" отметил, что при существующем дефиците кадров думать об этом пока рано. По его словам, на практике такую форму работы выбирают предприятия с высокой производительностью труда, причём в странах, где доля услуг в экономике составляет выше 80%.

В России же складывается иная ситуация: производительность труда далеко не так высока, а у доли услуг среднее значение.

"Это значит, что внедрение искусственного интеллекта, четырёхдневка допустимы для экономик, где очень высокая доля услуг. А как, например, на сталелитейном предприятии сделать четырёхдневку и сохранить ту же выработку? Мне не очень понятно", — указал HR-эксперт.

Он также высказал сомнения, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поможет "разогнать" производственную экономику России и нарастить налоговые поступления.

"Да, в сфере услуг это возможно, а как быть со сферой производства? Что делать со сферой торговли?" — задаётся вопросом эксперт.

Он также напомнил, что наша страна взяла курс на технологический суверенитет с акцентом на производство и импортозамещение. и в таких условиях вводить четырёхдневку - сомнительная мера.

"У нас в стране сейчас безработица составляет 2,1% по России и 0,9% по Москве. Это значит, что катастрофически не хватает рук. Если мы сократим рабочее время, то дефицит труда в России только ускорится", - подчеркнул Мурадян, указав, что надо думать о привлечении трудовых ресурсов, чтобы больше людей работали.

HR-эксперт также убеждён, что нормальной законотворческой инициативой стали бы идеи о том, как повышать повышать производительность труда и выработку.

"Да, внедрение нейросети — классно. Сохраняйте зарплату, повышайте ее, выработку. Пусть внедрение искусственного интеллекта просто повысит продуктивность, а не сократит количество рабочих часов", — заключил Мурадян.

Напомним, недавно вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести возможность перехода на четырёхдневную трудовую неделю без снижения дохода одному из работающих родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям.