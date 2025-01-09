Евгений Люлин вошел в топ самых медийных законодателей РФ Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин занял 4-е место в рейтинге самых медийных глав законодательных органов субъектов РФ по итогам 2024 года от "Медиалогии" .

В рейтинге участвуют главы законодательных органов 89 субъектов РФ.

Возглавил рейтинг председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем месте председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По итогам 2023 года Евгений Люлин занимал пятую строчку всероссийского рейтинга медийности глав законодательных органов субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин занял 8-е место в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам года.