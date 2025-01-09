Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
17 января 2025 19:10  [122] Эксперт-мониторинг событий с 1 по 17 января 2025 года от АНО "Минин-центр"
17 января 2025 19:05  [91] Евгений Люлин вошел в топ самых медийных законодателей РФ
17 января 2025 15:20  [411] Зарплаты чиновников в Нижнем Новгороде вырастут на 11,7%
17 января 2025 14:03  [184] Депутаты представили практики инициативного бюджетирования на конференции ВАРМСУ
17 января 2025 09:42  [321] Число избирателей в Нижнем Новгороде снова превысит 1 млн после расширения
17 января 2025 07:00  [268] Мининскому батальону присвоено почетное гвардейское звание
16 января 2025 19:36  [381] Экс-замгубернатора Сватковский возглавил Фонд капремонта Московской области
16 января 2025 14:14  [326] Дом связи целиком перейдет в собственность нижегородских властей в 2026 году
15 января 2025 19:15  [464] Люлин: "За несвоевременное информирование водителей об изменении схемы дорожного движения в России предлагается ввести штрафы"
15 января 2025 13:36  [360] Евгений Чинцов провел первую в новом году рабочую поездку на округ №30 
Политика

Евгений Люлин вошел в топ самых медийных законодателей РФ

17 января 2025 19:05  [91] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин занял 4-е место в рейтинге самых медийных глав законодательных органов субъектов РФ по итогам 2024 года от "Медиалогии".

В рейтинге участвуют главы законодательных органов 89 субъектов РФ.

Возглавил рейтинг председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем месте председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По итогам 2023 года Евгений Люлин занимал пятую строчку всероссийского рейтинга медийности глав законодательных органов субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин занял 8-е место в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph