Безвозмездная правовая консультация для нижегородских пенсионеров и льготников состоится 28 января Общество

28 января с 10.00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготных категорий населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Консультировать нижегородцев будут уполномоченные специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона.

Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22) или по телефонам: 8 (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения.