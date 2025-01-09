Безвозмездная правовая консультация для нижегородских пенсионеров и льготников состоится 28 января

28 января с 10.00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготных категорий населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Консультировать нижегородцев будут уполномоченные специалисты органов исполнительной власти и учреждений региона.
Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22) или по телефонам: 8 (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.
Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения.
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