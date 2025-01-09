Благодаря проекту "Профессионалитет" в Павловском автомеханическом техникуме модернизируют сразу 9 мастерских Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Благодаря проекту "Профессионалитет" в Павловском автомеханическом техникуме имени И.И. Лепсе модернизируют сразу девять мастерских. На эти цели направят средства федерального гранта, регионального бюджета, предприятия-партнера ООО "Павловский автобусный завод" и внебюджетные средства техникума – в общей сложности 200 млн рублей.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, в Павловском автомеханическом техникуме имени И.И. Лепсе готовят рабочих и специалистов для высокотехнологичных производств автомобилестроения и металлообработки – электромонтеров, электромехаников, операторов и наладчиков станков, сварщиков, слесарей и других профессионалов.

С планом модернизации учебного заведения ознакомились заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова и глава местного самоуправления Павловского округа Алексей Кириллов. Экскурсию для гостей провела директор техникума Альбина Иванова.

"Нижегородская область – регион-лидер по участию в программе "Профессионалитет»". Сегодня у нас действуют уже 10 кластеров проекта, к сентябрю текущего года создаем еще шесть, один из них – как раз на базе Павловского автомеханического техникума. "Профессионалитет" нужен для того, чтобы качественно перестроить подготовку кадров для реального сектора экономики. От проекта выигрывают все стороны. Образовательные учреждения модернизируют свою материально-техническую базу и программы обучения, а студенты могут изучать именно то, что действительно пригодится им в работе. В свою очередь, предприятия-партнеры знают, что им не придется переучивать будущие кадры: выпускники уже обладают всеми необходимыми компетенциями, умеют работать с самым современным оборудованием", – рассказал Андрей Чечерин.

Как отметил директор по персоналу Павловского автобусного завода Максим Петрышев, предприятие и Павловский автомеханический техникум имени И.И. Лепсе связывают многолетние стратегические партнерские отношения.

"В федеральном проекте "Профессионалитет" завод выступает промышленным партнером и обеспечивает софинансирование в размере 30 миллионов рублей. Финансирование ведётся в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор», поддерживаемой промышленником Олегом Дерипаской. При активном участии нашего предприятия в техникуме будет создано девять мастерских, соответствующих основным технологическим переделам завода. Мастерские оснастят современным оборудованием, которое уже применяется на производстве или соответствует стратегии автоматизации и роботизации", – подчеркнул он.

По словам главы местного самоуправления Павловского округа Алексея Кириллова, промышленные компании муниципалитета активно работают с молодежью, начиная со школьного возраста.

"Ученики школ уже знают, где находятся наши предприятия, чем они занимаются, какую работу им могут предложить после освоения профессии. Ранняя профессиональная ориентация – это ценное советское наследие, к которому мы все активнее возвращаемся. Важно, чтобы молодежь знала, что в нашем округе есть где развиваться, и оставалась здесь, на своей малой Родине!" – заявил он.

Делегация правительства региона также посетила Павловский техникум народных художественных промыслов России. По словам директора техникума Владимира Голубина, образовательное учреждение является кузницей кадров России по художественной обработке металла. Выпускники обладают навыками слесарной ручной обработки металла, художественной ковки, чеканки и литья, гравирования, являются специалистами по филиграни и горячим художественным эмалям, ювелирному делу.

"Пообщались со студентами техникума. Ребята продемонстрировали не только увлеченность своими будущими профессиями, но и настоящий патриотизм: студенты с самого начала специальной военной операции помогают фронту, собирая гуманитарную помощь и изготавливая нужные для бойцов изделия", – отметил Андрей Чечерин.

Как рассказал преподаватель техникума Сергей Сумароков, работая в кузнечной мастерской, студенты помогают ковать победу.

"Одно из самых востребованных изделий – это строительные скобы: без них в полевых условиях невозможно построить ни одного убежища. На сегодняшний день в учебном заведении произвели уже более 18 тысяч таких скоб. Также очень востребованы одноразовые саперные кошки: мы производим слесарную обработку этих изделий и поставляем их солдатам. Производство окопных свечей – еще одно важнейшее направление работы наших ребят. Студенты сами собирают жестяные банки, изготавливают фитили. Уже произвели более пяти тысяч окопных свечей для нужд фронта", – поделился педагог.

В техникуме регулярно проводятся различные гуманитарные акции. Ребята приносят для фронта вещи из дома, пишут солдатам письма. Педагоги вяжут и шьют для бойцов памятные мягкие игрушки.

"Помогать бойцам очень важно, потому что солдатам всегда нужен крепкий тыл. Я надеюсь, наша забота дарит бойцам душевное тепло, поднимает их моральный дух", – сказал студент 4-го курса Павловского техникума народных художественных промыслов России Захар Бурнашов.

Напомним, с 2025 года в России стартовал новый национальный проект "Молодежь и дети". Он является преемником нацпроекта "Образование" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нового нацпроекта будут создаваться все необходимые условия для самореализации молодого поколения граждан. Одна из его составляющих – федеральный проект «Профессионалитет».