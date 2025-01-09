Нижегородские предприниматели привлекли 4,3 млрд рублей банковских кредитов благодаря региональной гарантийной организации Экономика

Нижегородские предприниматели привлекли 4,3 млрд рублей банковских кредитов благодаря региональной гарантийной организации Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

133 нижегородских предприятия в 2024 году привлекли кредиты на 4,3 млрд рублей благодаря поддержке региональной гарантийной организации (РГО). Мера поддержки реализовывалась в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". С начала этого года нацпроект переформатирован в федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" и включен в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". С 2025 по 2030 год поддержка будет реализовываться в рамках нового нацпроекта.

Гарантийной организацией в регионе выступает Автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области". Это подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства.

"За годы своего существования система государственных гарантий доказала свою высокую востребованность среди предпринимателей, став для них надежным инструментом финансовой поддержки. Она открывает бизнесу возможности для приобретения современного оборудования, пополнения оборотных средств, необходимых для бесперебойной работы, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. За весь период работы, с 2009 года, региональная гарантийная организация помогла предпринимателям в Нижегородской области получить 34 миллиарда рублей кредитных средств", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Поручительство в региональной гарантийной организации можно оформить при заключении кредитного договора, договора лизинга, при получении займа, а также банковской гарантии. Размер поручительства может составлять от 100 тыс. до 35 млн рублей, а срок – до 7 лет. Объем поручительства - до 70% от суммы обязательств.

Оформить договор поручительства могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, не находящиеся в стадии ликвидации и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Подать заявку на поручительство по кредитному договору можно, лично обратившись в Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области по телефону +7 (831) 214-09-44.

Ознакомиться с условиями получения поручительства можно на сайте Агентства https://www.garantnn.ru/poruchitelstvo/poruchitelstvo-po-kreditnym-dogovoram/ и на сайте Корпорации МСП https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/nezavisimye-garantii-korporatsii-msp/poryadok-polucheniya-garantiynoi-podderzhki/ .

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".