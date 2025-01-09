Люлин предсказал Америке турбулентность после возвращения Трампа Политика

Фото: сайт Заксобрания Нижегородской области

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Он хлестко высказался на эту тему в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что без Трампа было скучно, подчеркивая его яркие и порой противоречивые характеристики — от знаменитой прически до скандалов и судебных разбирательств, а также событий, связанных с штурмом Капитолия в 2021 году.

Люлин считает, что Трамп, вероятно, продолжит свои амбициозные планы по «возвышению» Америки, такие как расширение территорий и усиление давления на другие страны, включая Китай.

По словам Люлина, Запад пребывает в шоке от первых заявлений Трампа. В частности, комментируя его позицию по Украине, Люлин напомнил, что на прошлых выборах Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа, но теперь его помощники заявляют о сроке в шесть месяцев. Люлин добавил, что за этот период российские вооруженные силы могут «дойти до Киева», что позволяет думать о возможных переменах в подходах к разрешению конфликта.

Отдельно спикер отметил, что Трамп стремится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и, в отличие от других западных лидеров, не поддерживает принятие Украины в НАТО. Председатель ЗСНО также отметил параллели, которые сейчас проводят на Западе между Трампом и Борисом Ельциным, подчеркивая непредсказуемость политических шагов Трампа и возможные последствия для США.

По его мнению, следующие четыре года для Америки будут сопровождаться турбулентностью, и попытка США «прогнуть» мир под себя может дорого обойтись. Люлин заверил, что будущее покажет, как сложится ситуация в мире.