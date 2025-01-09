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Общество

Почти 15 млн рублей направили на строительство и оснащение нового ФАПа в Вачском округе

21 января 2025 12:11  [61] Общество
Почти 15 млн рублей направили на строительство и оснащение нового ФАПа в Вачском округе

Почти 15 млн рублей направили на строительство и оснащение нового ФАПа в Вачском округе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деревне Черновское Вачского муниципального округа начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. На возведение и оснащение модульного ФАПа направили почти 15 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работы были выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Как отметил главный врач Вачской ЦРБ Александр Шмелев, прежнее здание фельдшерско-акушерского пункта находилось в аварийном состоянии, что серьезно затрудняло оказание медицинской помощи жителям.

"Новый модульный пункт, спроектированный в соответствии со всеми современными требованиями, включает просторную зону ожидания, кабинет приема, процедурный кабинет, комнату для персонала, санузел для посетителей и техническое помещение. В ФАПе также созданы все необходимые условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья", – сообщил он.

Для обеспечения качественной диагностики и лечения здравпункт оснастили электрокардиографом, дефибриллятором, портативным аппаратом для измерения внутриглазного давления и другой медицинской техникой. Подключение к интернету обеспечивает возможность оперативной связи фельдшера ФАПа с Центральной районной больницей и другими медицинскими учреждениями. Для того чтобы медик могла оперативно выезжать к пациентам, за фельдшерско-акушерским пунктом закрепили автомобиль "Службы здоровья".

"Я рада, что теперь могу работать в таких прекрасных условиях. К ФАПу покреплены 105 жителей деревни Черновское, с каждым пациентом я знакома лично. Я вижу, насколько важен этот здравпункт для людей. Уверена, что новое медучреждение станет не только местом оказания помощи, но и центром здоровья и доверия для местных жителей", – сказала фельдшер Елена Логинова.

По словам Александра Шмелева, вся служба здравоохранения округа стремится к тому, чтобы первичная медицинская помощь в сельской местности была не менее доступной и качественной, чем в городе или районном центре. Открытие современного ФАПа – еще один шаг в этой важной работе.

Напомним, с 2025 года в стране стартовал новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он является продолжением национального проекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена здравоохранения до медицинской реабилитации.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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