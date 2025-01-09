Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ, сообщает ТАСС.
Как пояснили в Минстрое России, речь идет о приоритетности платежей за тепло в осенне-зимний период, а не о равномерном распределении оплаты в течение календарного года.
Так, с 1 марта вступит в силу постановление, по которому будет введен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. Регионы смогут самостоятельно принимать решения о сезонном платеже.
В ведомстве считают, что именно сезонные платежи за поставленное тепло более приоритетны, поскольку собственник видит показания счетчика и понимает, за что платит.
Ранее сообщалось, что новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+