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Экономика

Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ

21 января 2025 18:11  [77] Экономика

Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ, сообщает ТАСС.

Как пояснили в Минстрое России, речь идет о приоритетности платежей за тепло в осенне-зимний период, а не о равномерном распределении оплаты в течение календарного года.

Так, с 1 марта вступит в силу постановление, по которому будет введен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. Регионы смогут самостоятельно принимать решения о сезонном платеже.

В ведомстве считают, что именно сезонные платежи за поставленное тепло более приоритетны, поскольку собственник видит показания счетчика и понимает, за что платит.

Ранее сообщалось, что новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город".

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Теги:
ЖКХ Теплоснабжение
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