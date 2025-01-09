Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ Экономика

Сезонную оплату за теплоснабжение могут ввести в РФ, сообщает ТАСС.

Как пояснили в Минстрое России, речь идет о приоритетности платежей за тепло в осенне-зимний период, а не о равномерном распределении оплаты в течение календарного года.

Так, с 1 марта вступит в силу постановление, по которому будет введен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. Регионы смогут самостоятельно принимать решения о сезонном платеже.

В ведомстве считают, что именно сезонные платежи за поставленное тепло более приоритетны, поскольку собственник видит показания счетчика и понимает, за что платит.

Ранее сообщалось, что новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город".