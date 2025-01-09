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Политика

Григоренко высоко оценил нижегородские проекты по цифровизации городского хозяйства

21 января 2025 19:05  [92] Политика

Фото: Никита Духник

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко высоко оценил нижегородские проекты по цифровизации городского хозяйства.

В ходе рабочего визита вице-премьеру РФ представили цифровые проекты в сфере госуправления, в том числе платформу управления муниципалитетом «Лобачевский» и ГИСОГД.

«В Нижегородской области создают сервисы, отталкиваясь от запросов жителей. И это очень здорово. И регион, и областной центр оцифрованы на достойном уровне, начиная с электронного документооборота, который в разы ускоряет сроки принятия управленческих решений, и до платформ на основе искусственного интеллекта, которые используются и в городском хозяйстве, и для оценки качества ответов жителям в соцсетях. Все это способствует тем положительным изменениям в облике города, которые мы видим в последние годы», - подчеркнул Дмитрий Григоренко.

В совещании по вопросам цифровизации региона приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, замглавы региона Егор Поляков, министр цифрового развития и связи Александр Синелобов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, директор ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников, директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев и руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков. Особое внимание было уделено ИИ-проектам. Искусственный интеллект, в частности, помогает муниципалитетам контролировать состояние и заснеженность дорог, вывоз мусора и взаимодействие с гражданами сотрудников МФЦ.

«Система управления при использовании возможностей искусственного интеллекта работает гораздо эффективнее. Один из подобных проектов – мониторинг вывоза ТКО на придомовых территориях. Мы показали, как ИИ в режиме онлайн через камеру, которая «смотрит» на контейнер, определяет, переполнен он или нет. Если переполнен, система отправляет информацию регоператору, чтобы тот оперативно вывез мусор, и профильным руководителям ведомств – для решения спорных вопросов», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также ИИ первым в стране среди ЦУРов внедрил в свою работу Центр управления регионом Нижегородской области. Искусственный интеллект помогает корректировать ошибки и недочеты в ответах ведомств, уточняет необходимую для решения вопросов информацию, а также оперативно анализирует большой массив данных из сообщений жителей, что заменяет работу сразу нескольких человек.

Глава региона напомнил, что жителям областного центра также доступно мобильное приложение «Мой Нижний Новгород». С его помощью можно получать информацию о том, когда ребенок пришел в школу и во сколько покинул учреждение, какие работы ведут в городе ресурсоснабжающие организации и др. Приложение было разработано командой городского аналитического центра по поручению мэра Юрия Шалабаева.

Напомним, что цифровизация различных сфер экономики и городского хозяйства входит в задачи нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который по поручению президента Владимира Путина действует в России с 1 января 2025 года. «Экономика данных» является правопреемником нацпроекта «Цифровая экономика».

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Теги:
Городское хозяйство Правительство Нижегородской области Правительство РФ
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