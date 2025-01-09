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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечил теплом 59 тыс. кв. м нового жилья в 2024 году

22 января 2025 12:00  [65] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

В 2024 году Нижегородский филиал «Т Плюс» подключил к централизованной системе теплоснабжения 59 тыс. кв. нового жилья. Это на 77,2% больше, чем в 2023 году (33,3 тыс. кв. м.).

Также энергетики филиала обеспечили в минувшем году теплом ряд социальных объектов в Нижнем Новгороде и Кстове. Общая присоединённая тепловая нагрузка по филиалу составила 24,9 Гкал/ч, более чем вдвое увеличившись по сравнению с 2023 годом (11,2 Гкал/ч).

В число крупнейших подключённых объектов вошли:

– строящийся ледовый дворец вместимостью 12 тыс. зрителей в Нижнем Новгороде. В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы;

– детская поликлиника на 500 посещений в смену в Кстове, построенная в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение»;

– многоквартирные жилые дома в микрорайоне №6 и на улице Герцена в Кстове, Канавинском и Московском районах Нижнего Новгорода.

Кроме того, в минувшем году на теплоснабжение от источника Сормовской ТЭЦ были переведены объекты, ранее получавшие тепло от одной из заводских котельных, в том числе 20 жилых домов, школа и два детских сада.

В прошедшем году также начались работы по прокладке теплотрассы для подключения к системе теплоснабжения строящегося бассейна «Капролактамовец» в Дзержинске. Ввод в эксплуатацию этого социально значимого объекта планируется в 2025 году.

«Мы готовы обеспечивать надёжным и качественным теплоснабжением новые жилые дома и социальные объекты в городах нашей работы. Для этого проводится необходимая модернизация оборудования станций и тепловых сетей филиала», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

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Теги:
Т Плюс
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