Инклюзивный праздник с играми и подарками прошел для детей в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородские семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в интерактивном мероприятии в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Для ребят подготовили веселую игровую программу. А родители смогли обсудить с региональным координатором партийного проекта "Единая страна – доступная среда", депутатом думы Нижнего Новгорода Романом Пономаренко волнующие вопросы.

Важной темой разговора стали меры поддержки и возможности инклюзивного образования детей с инвалидностью и их самореализация в Нижегородской области. Роман Пономаренко рассказал, что один из проектов для расширения возможностей образования детей и молодежи с инвалидностью в регионе – "Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства". В 2024 году Нижегородская область стала пилотной площадкой по реализации инициативы. Главная цель проекта – формирование бесшовной системы инклюзивного образования и трудоустройства на маршруте от детского сада до карьеры.

Также участники обсудили проведение совместных мероприятий разной направленности для таких семей.

"Родители просили, например, организовать фестиваль для особенных детей, чтобы показать, что они умеют. Все предложения взяли в проработку и уже обсудили ближайшие планы", - отметил координатор партпроекта.

Интерактивная игра для детей была посвящена истории и традициям встречи Нового года в разных странах, каждый юный участник смог проявить свои творческие способности и умения.

"Дети отгадывали новогодние загадки, пели частушки, угадывали фильмы и складывали пазлы. И, конечно, какой Новый год без приятных сюрпризов. Каждому ребенку вручили новогодний подарок. Дети и родители остались очень довольны таким форматом встречи, поэтому договорись в дальнейшем проводить еще больше подобных мероприятий. Они очень важны для социализации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщил по итогам встречи Роман Пономаренко.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта "Единая страна – доступная среда" и включены в народную программу «Единой России».