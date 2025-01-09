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Политика

Евгений Чинцов провел прием граждан в Штабе общественной поддержки "Единой России"

22 января 2025 18:23  [77] Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов 21 января 2025 года провел прием граждан в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

В ходе встречи было рассмотрено семь обращений нижегородцев, касающихся расселения аварийного фонда, обеспечения мерами социальной поддержки вынужденных переселенцев, восстановления выплаты военной пенсии, оформления инвалидности вследствие несчастного случая и решения других проблем. Также поступило предложение о сотрудничестве с командой проекта "Парк-музей памяти генерал-майора А.А. Хлебова", расположенного на территории Кстовского муниципального района.

"Был приятно удивлен, что уже не первый раз приходят жители с конструктивными идеями и конкретными патриотическими проектами. Это говорит о запросе общества и растущем числе людей, готовых заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, сохранением исторической памяти. И, конечно, отдельное спасибо за предложения от жителей, которые приехали на встречу из районов области. По всем поступившим обращениям проведем работу и дополнительно свяжемся с каждым", – резюмировал Евгений Чинцов.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Прием граждан
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