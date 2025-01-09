Депутаты обсудили ход отопительного сезона и уборки снега в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

22 января в думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству под председательством Карима Ибрагимова. В мероприятии приняли участие спикер Думы Евгений Чинцов, его заместитель Николай Сатаев, председатель комитета областного Законодательного собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов и первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе ход отопительного сезона на объектах ЖКХ, социальной сферы и ТЭК. Согласно информации, представленной профильным департаментом городской администрации, АО "Теплоэнерго" и ООО "Теплосети" (Автозаводский район), в текущем отопительном сезоне в работе систем теплоснабжения не зафиксировано крупных повреждений, вследствие которых могло быть на длительное время прекращено теплоснабжение населения. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Нижнего Новгорода, в разрезе последних трех отопительных сезонов, с октября 2022 года по январь 2025 года, отмечается снижение общего числа технологических нарушений на системах центрального теплоснабжения города на 29%: 598 нарушений в текущем сезоне против 845 в периоде 2022-2023 годов.

В этом сезоне снизилось число жалоб граждан на отопление. Всего поступило 1627 обращений – на 38% меньше, чем в сезоне 2023-2024 годов (2624 ед.) и на 31% ниже, чем в сезоне 2022-2023 годов (2349 ед.). В целях оперативного приема и рассмотрения обращений ответственными специалистами районных администраций в круглосуточном режиме утвержден порядок взаимодействия с теплоснабжающими организациями. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городской администрации в разделах районов.

В 2024 году было обновлено 110,3 км тепловых сетей в зоне ответственности АО "Теплоэнерго". Среднегодовой показатель в течение последних пяти лет составляет 110,4 км и превышает рекомендуемый в отрасли показатель замены трубопроводов в размере 5% от их общей протяженности (1720 км).

На комиссии был рассмотрен вопрос уборки снега дорожными предприятиями, домоуправляющими компаниями и товариществами собственников жилья. Ежедневно в уборке улично-дорожной сети задействовано 584 ед. коммунальной техники и более 900 дорожных рабочих, число которых увеличивается до 1100 при ликвидации последствий снегопадов для оперативной очистки тротуаров и остановок общественного транспорта. Всего за зиму с городских улиц, из дворов и с озелененных территорий вывезено более 300 тыс. м3 снега.

В ходе заседания депутатов проинформировали о нарушениях, зафиксированных в минувшем году специалистами управления административно-технического и муниципального контроля. Среди наиболее распространенных были отмечены ненадлежащее состояние и содержание объектов (47%); размещение, хранение материалов, сырья, продукции тары, механизмов, оборудования и транспортных средств вне установленных мест (29%), нарушение правил производства земляных работ (8%), несанкционированное размещение объявлений (5%), нарушения в сфере торговли (3%) и др. Всего за год было составлено 13079 протоколов, в городской бюджет поступило более 195 млн. руб.

"Тенденция к снижению числа технологических нарушений на системах центрального теплоснабжения и жалоб со стороны населения – показатель хорошей работы соответствующих служб. Важно, что она выстроена таким образом, что постоянный контроль и надзор дополняется проведением межсезонных мероприятий, когда на основе результатов мониторинга жалоб и диагностики состояния сетей определяется перечень участков, нуждающихся в замене. Планы производственных и инвестиционных программ корректируются и выявленные недостатки устраняются. Комиссия продолжит следить за ситуацией по ключевым направлениям городского хозяйства", – подвел итоги заседания Карим Ибрагимов.