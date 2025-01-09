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Политика

Евгений Люлин: "Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить условия жизни нижегородцев"

23 января 2025 13:12  [58] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

22 января в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Парламентарии обсудили реализацию государственной программы Нижегородской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)".

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что это важнейшая тема, которая напрямую влияет на качество жизни граждан, поэтому сфера ЖКХ постоянно в центре внимания депутатов регионального парламента.

Как рассказал и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Куренков, программа реализуется в том числе за счет средств Фонда развития территорий. Общий объем финансирования составит более 4,4 млрд рублей, из них 2,6 миллиарда рублей – средства Фонда. В рамках программы планируется отремонтировать и реконструировать около 350 км инженерных сетей. В программу включено 219 объектов: это замена и капитальный ремонт тепловых сетей, систем водоснабжения, также планируется ремонт и строительство шести объектов теплоснабжения и одного биологического очистного сооружения.

В 2024 году были завершены работы по 130 объектам, проведена замена около 240 километров инженерных сетей, построено пять котельных. На 89 объектах работы продолжаются в 2025 году, будет заменено свыше 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"Реализация программы значительно улучшит состояние коммунальной инфраструктуры Нижегородской области, повысит надежность и качество теплоснабжения и водоснабжения потребителей. Ожидаем, что в 2025 году состояние коммунальной инфраструктуры значительно улучшится. Мы будем держать ситуацию на контроле, а по итогам отопительного сезона проанализируем, насколько удастся снизить показатели по аварийности", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

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Теги:
Законодательное собрание
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