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Политика

Партийный десант «Единой России» проверил ремонт дорог в Ленинском районе

09 июля 2026 10:23 Политика
Партийный десант «Единой России» проверил ремонт дорог в Ленинском районе

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Партийный десант во главе с председателем общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров», кандидатом в депутаты Государственной Думы от «Единой России» Ильей Зотовым осмотрел новую дорогу на улице Кисловодской в Ленинском районе. Объект расположен в частном секторе. Ремонт асфальтового покрытия произведен на площади более 2 тыс. квадратных метров. Протяженность дороги составляет 1 километр.

Дорогу на улице Кисловодской до недавнего времени старались обходить стороной. Здесь постоянно скапливалась вода, а жители окрестных домов редко могли выйти на улицу без резиновых сапог. В прошлом году заявка на ремонт дороги стала победителем проекта «Вам решать!».

«В программе „Вам решать“ мы участвовали с осени 2025 года. На соседних улицах — Пермской и Красноэтновской — асфальт уже проложили, а мы оставались единственной улицей в районе без дороги. Ходили по грунтовке, по лужам, иногда даже до дома пройти было сложно. А всего за месяц нам сделали дорогу! Теперь очень удобно ходить, по вечерам люди даже выходят на прогулку. Раньше такого не было. Мы очень довольны! Уже продумываем новые инициативы по благоустройству, надеемся, нас снова услышат», — поделилась местная жительница Галина Каргина.

По итогам партийного десанта участники проверки отметили, что работы выполнены качественно. Технология укладки асфальта соблюдена. Сдача объекта произведена в срок.

«Качество дорог способствует повышению комфорта городской среды. Благодаря проекту „Вам решать“ за пять лет в Нижегородской области проведены работы по строительству и реконструкции дорог и тротуаров, которыми пользуются десятки тысяч жителей. Эта работа продолжается благодаря инициативным местным жителям: они сами решают, как преобразить наш регион. Ремонт на улице Кисловодской выполнен, и жители довольны качеством, а все замечания и предложения учитывались в работе. Таких результатов мы достигаем только благодаря совместной работе нижегородцев и органов власти. „Единая Россия“ продолжит контроль за сроками и качеством дорожных работ в регионе, реагируя на сигналы и предложения наших жителей», — отметил Илья Зотов.

Напомним, партийный проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения и приведение автодорог в нормативное состояние. Одним из ключевых направлений проекта является общественный контроль за качеством дорожных работ: активисты и сторонники партии проводят рейды, выездные проверки и мониторинг, следят за соблюдением сроков и технологий ремонта, а также за эффективным использованием средств, выделяемых на дорожное строительство и ремонт в рамках национальных, региональных и муниципальных программ.

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Теги:
Единая Россия Ремонт дорог
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