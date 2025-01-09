Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
24 января 2025 10:09  [75] Стартовал отбор кандидатов в VII созыв Молодежной палаты при нижегородской думе
24 января 2025 06:02  [169] Нижегородские власти предложили упростить снос объектов по КРТ
23 января 2025 17:56  [275] Руководителем управления Роскомнадзора по ПФО стал Дмитрий Поляничев
23 января 2025 16:09  [263] Депутаты поддержали предложения мэрии по решению проблем водоснабжения Новинок
23 января 2025 15:59  [241] Роман Пермяков: "Нижегородская область в авангарде цифровизации"
23 января 2025 15:38  [234] Вадим Андрюхин: "Требуется разумное сочетание цифрового анализа и прямой связи с жителями"
23 января 2025 15:06  [276] Евгений Семенов: "Дашборд становится "магическим" инструментом управленца"
23 января 2025 15:00  [271] Дмитрий Григоренко презентовал в Нижнем Новгороде "дашборд губернатора"
23 января 2025 14:56  [145] Депутаты обсудили ход отопительного сезона и уборки снега в Нижнем Новгороде
23 января 2025 13:12  [177] Евгений Люлин: "Модернизация коммунальной инфраструктуры позволит улучшить условия жизни нижегородцев"
Политика

Стартовал отбор кандидатов в VII созыв Молодежной палаты при нижегородской думе

24 января 2025 10:09  [75] Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

  23 января стартовал прием заявок на участие в конкурсе по формированию Молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода седьмого созыва. Документы принимаются в течение 30 дней – до 21 февраля 2025 года включительно.

Членом палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Всего в новый состав Молодежной палаты войдут 35 членов.

Молодежную палату формирует конкурсная комиссия, состав которой определяется правовым актом председателя думы Нижнего Новгорода.

Конкурс по формированию седьмого созыва Молодежной палаты пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы и материалы, представленные кандидатами. На втором этапе прошедшие отбор конкурсанты проходят собеседование, на котором представляют свои проекты (программы).

Одним из главных критериев оценки является значимость и новаторство предлагаемого проекта в сфере молодежной политики для социально-экономического развития Нижнего Новгорода, возможность его практической реализации. Также будут учитываться профессиональные и личные достижения кандидата, опыт его общественной деятельности.

В состав Молодежной палаты включаются кандидаты, получившие наибольшее число баллов членов конкурсной комиссии. При равенстве баллов членом Молодежной палаты становится кандидат, подавший документы ранее.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на сайте думы Нижнего Новгорода. Первое заседание Молодежной палаты седьмого созыва пройдет не позднее чем через месяц после принятия решения о формировании Молодежной палаты.

С подробным перечнем и образцами всех документов можно ознакомиться в разделе Молодежной палаты на сайте думы Нижнего Новгорода.  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Молодёжный парламент
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph