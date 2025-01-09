Стартовал отбор кандидатов в VII созыв Молодежной палаты при нижегородской думе

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23 января стартовал прием заявок на участие в конкурсе по формированию Молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода седьмого созыва. Документы принимаются в течение 30 дней – до 21 февраля 2025 года включительно.
Членом палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Всего в новый состав Молодежной палаты войдут 35 членов.
Молодежную палату формирует конкурсная комиссия, состав которой определяется правовым актом председателя думы Нижнего Новгорода.
Конкурс по формированию седьмого созыва Молодежной палаты пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы и материалы, представленные кандидатами. На втором этапе прошедшие отбор конкурсанты проходят собеседование, на котором представляют свои проекты (программы).
Одним из главных критериев оценки является значимость и новаторство предлагаемого проекта в сфере молодежной политики для социально-экономического развития Нижнего Новгорода, возможность его практической реализации. Также будут учитываться профессиональные и личные достижения кандидата, опыт его общественной деятельности.
В состав Молодежной палаты включаются кандидаты, получившие наибольшее число баллов членов конкурсной комиссии. При равенстве баллов членом Молодежной палаты становится кандидат, подавший документы ранее.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на сайте думы Нижнего Новгорода. Первое заседание Молодежной палаты седьмого созыва пройдет не позднее чем через месяц после принятия решения о формировании Молодежной палаты.
С подробным перечнем и образцами всех документов можно ознакомиться в разделе Молодежной палаты на сайте думы Нижнего Новгорода.
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