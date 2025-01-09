До +1 градуса ожидается в Нижнем Новгороде в эти выходные

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В предстоящие выходные погода будет разной, сообщают синоптики сервиса "Яндекс Погода".
Так, в субботу, 25 января, ожидается типичный зимний день: переменная облачность, а временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в областном центре составит около -4.
В воскресенье, 26 января, в Нижний Новгород наконец-то придет потепление. В этот день прогнозируется дождь со снегом, а температура поднимется до +1.
В начале следующей рабочей недели также ожидаются осадки в виде дождя со снегом и плюсовые значения температуры.
Ранее сообщалось, что резкое потепление идет на Нижний Новгород.
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