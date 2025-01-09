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Общество

Коммунальщики выясняют причины отсутствия тепла в микрорайоне "Агрокомбинат Горьковский"

24 января 2025 12:35  [1] Общество

Специалисты нижегородского "Теплоэнерго" установят причины похолодания в квартирах на Московском шоссе и улице Тепличной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Ранее жители многоквартирных домов по данным адресам пожаловались в соцсетях на низкие температуры в своих квартирах. Сейчас, по информации коммунальщиков, параметры на выходе от источника нормативные, повреждений на теплосетях не выявлено. 

"На источнике проведены дополнительные проверочные и наладочные работы. Для определения причин изменения качества подачи ресурса на место выехали сотрудники энергонадзора "Теплоэнерго" и домоуправляющей компании для проведения комиссионного обследования", - пояснили в ведомстве.

Там также рассказали о результатах замеров температуры внутреннего воздуха в одной из угловых квартир доме №314а по Московскому шоссе. Замер показал температуру в 22,8 градуса, что на 2,8 градуса выше норматива для угловых квартир.

"С начала года от потребителей, получающих тепло от котельной на улице Тепличной, зафиксировано одно обращение в службу энергонадзора – 23 января, от жителя дома №314а по Московскому шоссе", - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город".

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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