Коммунальщики выясняют причины отсутствия тепла в микрорайоне "Агрокомбинат Горьковский" Общество

Специалисты нижегородского "Теплоэнерго" установят причины похолодания в квартирах на Московском шоссе и улице Тепличной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Ранее жители многоквартирных домов по данным адресам пожаловались в соцсетях на низкие температуры в своих квартирах. Сейчас, по информации коммунальщиков, параметры на выходе от источника нормативные, повреждений на теплосетях не выявлено.

"На источнике проведены дополнительные проверочные и наладочные работы. Для определения причин изменения качества подачи ресурса на место выехали сотрудники энергонадзора "Теплоэнерго" и домоуправляющей компании для проведения комиссионного обследования", - пояснили в ведомстве.

Там также рассказали о результатах замеров температуры внутреннего воздуха в одной из угловых квартир доме №314а по Московскому шоссе. Замер показал температуру в 22,8 градуса, что на 2,8 градуса выше норматива для угловых квартир.

"С начала года от потребителей, получающих тепло от котельной на улице Тепличной, зафиксировано одно обращение в службу энергонадзора – 23 января, от жителя дома №314а по Московскому шоссе", - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что новую теплотрассу построили в нижегородском ЖК "Белый город".