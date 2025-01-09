Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 18:33  [49] Плесень и стафилококк обнаружили в молочной продукции в Нижегородской области
24 января 2025 18:11  [86] Онлайн-карта дорожных ограничений заработала в Нижнем Новгороде
24 января 2025 18:00  [67] Реконструкция склада цветных металлов завершается в АПЗ имени Пландина
24 января 2025 17:40  [126] Ограничения движения ввели на трассах в Нижегородской области
24 января 2025 17:21  [103] Нижегородские депутаты обсудили план дорожных работ в рамках нового нацпроекта
24 января 2025 16:53  [130] Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ
24 января 2025 16:47  [117] Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
24 января 2025 16:34  [66] АПЗ имени Пландина принял участие в Дне абитуриента в Саранске
24 января 2025 16:28  [143] Еще два модульных туалета установят в центре Нижнего Новгорода
24 января 2025 16:02  [53] Итоги деятельности учреждений соцблока подвели на заседании профильной комиссии нижегородской думы
Общество

Реконструкция склада цветных металлов завершается в АПЗ имени Пландина

24 января 2025 18:00  [67] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

В АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" завершается реконструкция склада цветных металлов на модуле 2 центральной складской службы.

Летом сооружение было разобрано, оставались лишь несущие конструкции. При выполнении работ строители демонтировали наружные ограждающие конструкции из профлиста, заменили часть пролетных ферм и установили сэндвич-панели по всему периметру склада.

Большая работа проделана по замене полов. Предварительно снят слой старого асфальтового покрытия и грунта, на образовавшемся пространстве смонтировали арматурный каркас и забетонировали с нанесением финишного покрытия "топинг". Теперь напольное покрытие ровное, с необходимой несущей способностью.

В скором времени сюда завезут стеллажи для хранения различных видов металла.

"К помещению склада предъявляются особые требования по запыленности, влажности и температуре, и мы все это учли, – прокомментировал начальник ЦСС Сергей Юматов. – В первую очередь все хранившиеся здесь ранее материалы вывезли на другой склад. После того как появились крыша и стены, помещение электрифицировали, подключили к охране и пожарной сигнализации, смонтировали тепловой узел. Сейчас завершаются работы по монтажу воздушного отопления".

Входная группа оснащена промышленно-секционными воротами с радиоуправлением. Реконструирована кран-балка, где заменили новые ходовые редукторы, электронику и кабельную продукцию.

Теперь на складе стало удобно производить погрузку и разгрузку материалов, в ближайшее время он начнет функционировать в полном объеме.

Наталья Глазунова

Фото Артура Баранова

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph