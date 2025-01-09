Реконструкция склада цветных металлов завершается в АПЗ имени Пландина

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В АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" завершается реконструкция склада цветных металлов на модуле 2 центральной складской службы.
Летом сооружение было разобрано, оставались лишь несущие конструкции. При выполнении работ строители демонтировали наружные ограждающие конструкции из профлиста, заменили часть пролетных ферм и установили сэндвич-панели по всему периметру склада.
Большая работа проделана по замене полов. Предварительно снят слой старого асфальтового покрытия и грунта, на образовавшемся пространстве смонтировали арматурный каркас и забетонировали с нанесением финишного покрытия "топинг". Теперь напольное покрытие ровное, с необходимой несущей способностью.
В скором времени сюда завезут стеллажи для хранения различных видов металла.
"К помещению склада предъявляются особые требования по запыленности, влажности и температуре, и мы все это учли, – прокомментировал начальник ЦСС Сергей Юматов. – В первую очередь все хранившиеся здесь ранее материалы вывезли на другой склад. После того как появились крыша и стены, помещение электрифицировали, подключили к охране и пожарной сигнализации, смонтировали тепловой узел. Сейчас завершаются работы по монтажу воздушного отопления".
Входная группа оснащена промышленно-секционными воротами с радиоуправлением. Реконструирована кран-балка, где заменили новые ходовые редукторы, электронику и кабельную продукцию.
Теперь на складе стало удобно производить погрузку и разгрузку материалов, в ближайшее время он начнет функционировать в полном объеме.
Наталья Глазунова
Фото Артура Баранова
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