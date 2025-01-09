Реконструкция склада цветных металлов завершается в АПЗ имени Пландина Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

В АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" завершается реконструкция склада цветных металлов на модуле 2 центральной складской службы.

Летом сооружение было разобрано, оставались лишь несущие конструкции. При выполнении работ строители демонтировали наружные ограждающие конструкции из профлиста, заменили часть пролетных ферм и установили сэндвич-панели по всему периметру склада.

Большая работа проделана по замене полов. Предварительно снят слой старого асфальтового покрытия и грунта, на образовавшемся пространстве смонтировали арматурный каркас и забетонировали с нанесением финишного покрытия "топинг". Теперь напольное покрытие ровное, с необходимой несущей способностью.

В скором времени сюда завезут стеллажи для хранения различных видов металла.

"К помещению склада предъявляются особые требования по запыленности, влажности и температуре, и мы все это учли, – прокомментировал начальник ЦСС Сергей Юматов. – В первую очередь все хранившиеся здесь ранее материалы вывезли на другой склад. После того как появились крыша и стены, помещение электрифицировали, подключили к охране и пожарной сигнализации, смонтировали тепловой узел. Сейчас завершаются работы по монтажу воздушного отопления".

Входная группа оснащена промышленно-секционными воротами с радиоуправлением. Реконструирована кран-балка, где заменили новые ходовые редукторы, электронику и кабельную продукцию.

Теперь на складе стало удобно производить погрузку и разгрузку материалов, в ближайшее время он начнет функционировать в полном объеме.

Наталья Глазунова

Фото Артура Баранова