277 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" стало 277-м участником федерального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Компания занимается разработкой, серийным производством наукоемких систем жизнеобеспечения самолетов и вертолетов. Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты федерального центра компетенций (ФЦК).

С 2019 по 2024 год поддержка при внедрении инструментов бережливого производства оказывалась в рамках национального проекта "Производительность труда", а с 2025 года – в рамках федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"На протяжении всего периода реализации проекта Нижегородская область стабильно занимает лидирующие позиции в стране по количеству его участников. Это говорит о том, что поддержка со стороны государства дает ощутимые результаты. В среднем, выработка на пилотных участках нижегородских компаний, где внедряются бережливые технологии, выросла на 41%", – отметил Максим Черкасов.

Эксперты федерального центра компетенций будут работать на площадке предприятия в течение полугода. За это время совместно с командой предприятия они проведут аудит – выберут пилотный поток, выявят и устранят узкие места, а также проведут обучение сотрудников предприятий основам бережливого производства и подготовят внутренних тренеров.

Консультации по участию в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" можно получить в центре "Мой бизнес" как очно, так и по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.