Подведены итоги работы VI созыва Молодежной палаты при нижегородской думе Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

23 января председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутаты Инна Ванькина, Оксана Дектерева и Татьяна Дружинина приняли участие в заседании Молодежной палаты, на котором были подведены итоги работы ее шестого созыва.

Отчет о деятельности палаты представила ее председатель Анастасия Золотова. Она напомнила, что Молодёжная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода шестого созыва была сформирована в 2023 году, а ее первое заседание состоялось 23 марта 2023 года. За прошедшее время проведено 7 заседаний Молодежной палаты и 48 заседаний комиссий Молодежной палаты, 6 заседаний Ассоциации Молодежных палат (парламентов) ПФО, организовано 4 молодёжных Форума. Члены палаты регулярно участвовали в заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода и заседаниях ее постоянных комиссий. Также молодые активисты принимали участие в реализации грантовых проектов и конкурсов, организовали для нижегородцев и гостей города более 200 массовых мероприятий.

Анастасия Золотова отметила, что в ходе работы шестого созыва члены Молодежной палаты много внимания уделяли нормотворческой деятельности. «Одна из наших инициатив - по закреплению понятия «студенческая семья» - была внесена в Государственную Думу и получила поддержку федеральных парламентариев. В октябре 2024 года проект соответствующих поправок в закон «О молодежной политике в Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу группой сенаторов и депутатов», - подчеркнула председатель Палаты.

Заместитель председателя Молодежной палаты Алексей Филимонов считает значительным достижением шестого созыва выход на международный уровень. «Ранее активность была на уровне муниципалитета. Нашим же созывом успешно проведен форум молодых лидеров стран БРИКС+, подписано соглашение о сотрудничестве с Молодежным советом при Гомельском городском Совете депутатов, на уровне ПФО организован парламентский форум «Молодежное единство», - делится мнением активист.

Евгений Чинцов поблагодарил членов палаты за яркие события и напомнил, что в 2025 году страну ждет целый ряд значимых событий, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведением мероприятий в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года защитника Отечества. Спикер городской Думы призвал молодых активистов продолжать деятельное участие в жизни общества.

«Открытость к сотрудничеству, расширение и укрепление связей и контактов, разноплановые социальные проекты и мероприятия всегда были и остаются сильной стороной нашего молодежного сообщества. Ваша активная гражданская позиция, инициативность, опыт и знания в таких направлениях, как патриотическое воспитание подрастающего поколения, решение экологических проблем, развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и организация досуга детей и молодежи, станут ценным ресурсом для общественно-полезной работы!» - выразил уверенность Евгений Чинцов.

В завершении заседания Благодарственными письмами за подписью председателя городской думы Евгения Чинцова были награждены наиболее активные участники шестого созыва. Активисты также выразили спикеру Думы и депутатам, руководителю Аппарата городской Думы Елене Андроновой признательность за наставничество и вручили им благодарности Молодежной палаты.