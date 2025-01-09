Молодогвардейцы провели "День молодого патриота" в Нижнем Новгороде ко Дню студента Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

На базе Нижегородского гуманитарно-технического колледжа состоялся День молодого патриота. Комплексное мероприятие было приурочено ко Дню российского студенчества и стало первым из цикла запланированных в рамках инициативы регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Проект направлен на развитие патриотического воспитания и формирование осознанной гражданской позиции у молодежи региона.

Как рассказали в прессс-службе НРО партии, главной темой дня стала возможность для студентов пообщаться с непосредственным участником специальной военной операции. В формате открытого диалога он рассказал молодежи о своей службе, реальных событиях на Донбассе, героизме российских военнослужащих, вызовах, с которыми они сталкиваются, а также о том, какая сейчас задача лежит на самих студентах.

"Вкратце рассказал про свой боевой путь, обсудили важность, необходимость посильной помощи, дал напутствие на дальнейшую жизнь. Наша страна должна уже выходить из-под влияния экономических, технологических и прочих зависимостей, навязанных западом, развиваться своим путем и это должны делать именно вот эти ребята, студенты. Только так, коллективными усилиями мы добьемся больших и скорейших результатов", - поделился ветеран боевых действий, участник СВО Максим Голубев.

Практическая часть мероприятия включила в себя мастер-классы, где ребята смогли внести личный вклад в помощь защитникам Родины. Под руководством молодогвардейцев студенты сплели маскировочную сеть и изготовили наборы сухого душа, которые будут отправлены региональным отделением "Молодой Гвардии" в зону СВО.

Не менее значимой частью программы стала выставка "Дзержинск. СВО", где участники увидели современные образцы российского оружия, а также документальные свидетельства участия стран НАТО в войне на Донбассе. Выставка вызвала живой интерес у студентов, позволив им лучше понять масштаб происходящего.

"Такое празднование Дня студента нам очень понравилось. Было очень интересно послушать историю участника СВО, узнать, как на самом деле все происходит. Только такие проекты и могут помочь развить патриотизм, показать, где и за кем на самом деле правда", - поделилась студентка 2-го курса Нижегородского гуманитарно-технического колледжа Елизавета Мамай.

Впереди еще пять мероприятий в рамках проекта, и "Молодая Гвардия" надеется на то, что они позволят студентам не только узнать больше о героизме российских солдат, но и осознать свою роль в защите Родины и вдохновят молодежь на новые достижения.

"Мы стали свидетелями того с каким энтузиазмом студенты оказывают поддержку фронту: участвуют в диалоге с участниками СВО, плетут сети, делают сухой душ. "Молодая Гвардия" постоянно реализует подобные комплексные патриотические проекты и, конечно, принимает участие в гуманитарных миссиях и работает на новых территориях. Каждый член команды МГЕР видит это очень важным и актуальным, так как сейчас эта работа нужна и необходима как никогда раньше", - отметил координатор проекта "День молодого патриота", молодогвардеец Кирилл Опекунский.





"День молодого патриота» направлен на повышение уровня патриотизма и формирование осознанного взгляда на происходящие события в жизни страны у молодежи. Проект реализуется региональным отделением "Молодой Гвардии" и Молодежным парламентом при Законодательном собрании Нижегородской области при поддержке городского конкурса молодежных проектов "Молодой Нижний", а также при содействии Штаба общественной поддержки "Единой России".

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов», реализация программы поддержки молодежных инициатив являются ключевыми задачами в направлении "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы "Единой России".