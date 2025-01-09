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Политика

Неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Нижегородской области

29 января 2025 12:38  [83] Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

С 3 по 7 февраля на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.

В приемах граждан примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:

  • тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00;
  • почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 2а;
  • онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.

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Теги:
Единая Россия Прием граждан
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