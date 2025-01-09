Неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Нижегородской области

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С 3 по 7 февраля на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.
В приемах граждан примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и представительных органов городских и муниципальных округов.
Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:
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