Неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

С 3 по 7 февраля на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.

В приемах граждан примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам: