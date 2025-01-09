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Культура и отдых

Минкульт РФ не дал 3,5 млрд рублей на нижегородский ТЮЗ

30 января 2025 17:21  [132] Культура и отдых

Нижегородской области отказано в финансировании для реконструкции существующего здания Театра юного зрителя в Нижнем Новгороде и строительства нового служебного корпуса на период 2025-2027 годов.

Как сообщает "Ъ-Приволжье", регион направил заявку в Минкульт РФ еще в апреле 2024 года, запросив 3,5 млрд рублей из федерального бюджета при готовности вложить 1,26 млрд рублей собственных средств. Однако данные проекты в итоге не были включены в федеральную адресную инвестиционную программу.

Депутаты Заксобрания Нижегородской области планируют обсудить судьбу этих объектов в рамках отчета губернатора Глеба Никитина о результатах работы за 2024 год. В частности, председатель социального комитета Наталья Смотракова интересуется перспективами включения проектов ТЮЗа в региональную инвестпрограмму, учитывая, что государственная экспертиза по обоим объектам уже завершена.

Проект реконструкции главного здания театра, подготовленный компанией "Аэроком", получил положительное заключение экспертизы в декабре 2024 года, его общая стоимость составила около 3 млрд рублей. Новый служебный корпус, проект которого разработал "Асгард", успешно прошел экспертизу в апреле текущего года, и его строительство оценивается в 562 млн рублей.

Правительство региона подтвердило: в областном бюджете на 2025-2027 годы средства на эти цели пока не предусмотрены. Для определения источников финансирования строительных работ может потребоваться до трёх лет.

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Теги:
культура Ремонт ТЮЗ
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