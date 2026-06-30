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Культура и отдых

Более 130 школьников из ДНР отдохнули в нижегородских лагерях

30 июня 2026 10:20 Культура и отдых
Более 130 школьников из ДНР отдохнули в нижегородских лагерях

Фото: Минобр Нижегородской области

Более 130 школьников из Донецкой народной республики в июне отдохнули в летних оздоровительных лагерях Нижегородской области. Это ребята в возрасте 10−15 лет, проживающие на «подшефных» региону территориях — городах Харцызск, Зугрэс и Иловайск, пос. Мангуш и Мангушском округе.

Организатором летнего отдыха детей выступило правительство Нижегородской области. Ребята не только провели лагерные смены вместе с юными нижегородцами, но и совершили ознакомительные поездки в Арзамас и Дзержинск.

Культурно-просветительская программа пребывания донецких школьников разрабатывалась совместно министерством образования Нижегородской области, АНО «Агентство развития внутреннего туризма» и ООГО «Российский фонд культуры». Основная задача — не только познакомить гостей с достопримечательностями Нижегородской области, но и внести вклад в духовно-нравственное становление ребят, передать им национальные традиции и знания многовековой истории российского государства.

«Каждый ребёнок достоин получать качественное образование и иметь возможности для полноценного отдыха в каникулярное время. Мы прилагаем все усилия, чтобы процесс обучения и оздоровления и юных нижегородцев, и гостей нашего региона проходил с интересом, в комфортных условиях. Это отвечает ключевым приоритетам национального проекта «Молодежь и дети», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Как рассказали в министерстве, в Арзамасе побывали 45 донецких школьников. Для них разработали пеший маршрут «Путешествие сквозь эпохи» с посещением выставочного отдела Арзамасского историко-художественного музея. Дети смогли увидеть, как в городе гармонично переплетаются средневековая самобытность и строгая архитектура классицизма с наиболее современными элементами.

Еще 90 ребят посетили Дзержинск в формате экскурсии. Маршрут «От Растяпино до Дзержинска» включат автобусную прогулку по живописным окрестностям и знакомство с экспозицией Дзержинского краеведческого музея. Ребятам представили историю трансформации провинциального поселения в современный индустриальный город-гигант.

«Сегодня ребята уже вернулись домой, в свои семьи. Мы уверены, что они с удовольствием поделятся полученными знаниями, впечатлениями и опытом с друзьями, в том числе с одноклассниками», — резюмировал Михаил Пучков.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Детские лагеря ДНР Минобрнауки
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