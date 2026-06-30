Белую башню Нижегородского кремля открыли спустя почти 200 лет Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Замурованную около 200 лет назад Белую башню Нижегородского кремля открыли. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.

В настоящее время в башне обеспечен доступ во внутренние помещения. Сейчас там проводится очистка и вывоз строительного мусора.

«Это первоочередная мера, необходимая для последующего детального обследования и оценки состояния объекта», — отметили в музее.

Напомним, что еще в апреле 2025 года заведующий музеем‑филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин анонсировал планы по вскрытию башни.

«Белая башня уже около 200 лет замурована. Сейчас мы начинаем её понемногу „распаковывать“, чтобы понять, что внутри. Даже нам самим интересно изучить её научно», — отмечал он тогда.

Добавим, что осенью в кремле откроют для посетителей две башни — Коромыслову и Часовую. В них будут музейные пространства. Планируется, что посещение башен будет возможно только в составе летнего или зимнего музейных маршрутов.

«В настоящее время реализация музейных проектов в Коромысловой и Часовой башнях находится на этапе подготовки инфраструктуры», — добавили в музее.

Ранее сообщалось, что ремонтно-реставрационные работы в 10-м корпусе Нижегородского кремля планируется закончить предстоящей зимой.