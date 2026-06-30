Памятник Маяковскому в Дзержинске отремонтируют к 2027 году Культура и отдых

Фото: Алексей Алексеев/ VK

В Дзержинске памятник Владимиру Маяковскому планируют привести в порядок в 2027 году. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со сслылкой на администрацию города.

Напомним, состоянием монумента заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

Постамент на площади Маяковского установили в 1965 году, и с тех пор капитального ремонта там не проводили. Со временем конструкция начала разрушаться: на поверхности появилась трещины, а гранитная облицовка местами стала осыпаться.

При этом в 2024 году на ремонт выделяли деньги, однако работы так и не начались.

Постамент выполнен из бетона и облицован гранитными плитами, поэтому со временем быстрее изнашивается. Под воздействием влаги и перепадов температур облицовка разрушается примерно каждые 3−5 лет.

Ранее администрация города обращалась к члену Российского и Московского союзов художников А.А. Щитову с просьбой оценить состояние памятника. Он предложил заменить постамент на цельный гранитный блок.

Точную стоимость работ определят после экспертизы бетонного основания. После этого памятник планируют обновить в следующем году.

Ранее сообщалось, что замурованную около 200 лет назад Белую башню Нижегородского кремля открыли. Сейчас сотрудники музеев Нижегородского кремля готовятся к реставрации.