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Культура и отдых

Нижегородский минград согласовал облик гостиницы в Трехсвятском квартале

30 июня 2026 11:16 Культура и отдых
Нижегородский минград согласовал облик гостиницы в Трехсвятском квартале

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило архитектурно-градостроительный облик гостиницы с подземной автостоянкой в Трехсвятском квартале. Приказ размещен на сайте ведомства.

Застройщиком выступает ООО «Фрегат». Здание планируется возвести на улице Новой. Площадь участка составляет 1508 кв. метров, застройки (с учетом подземной части) — 1400 кв. метров, здания — 5034 кв. метра.

Отметим, что в мае проект гостиницы получил положительное заключение негосударственной экспертизы, а в январе региональный минград внес изменения в проект планировки и межевания территории квартала.

Корректировки были необходимы для реализации договора о развитии застроенной территории, заключенного с ООО «Фрегат» в декабре 2014 года.

Сообщалось, что завершить строительство планируется к 26 сентября 2029 года.

Добавим, что в марте 2026 года Трехсвятский квартал признали объектом культурного наследия регионального значения. На его территории расположено 31 здание-памятник, в том числе три — федерального значения.

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Теги:
Гостиницы Минград
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