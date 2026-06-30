Нижегородский минград согласовал облик гостиницы в Трехсвятском квартале

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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило архитектурно-градостроительный облик гостиницы с подземной автостоянкой в Трехсвятском квартале. Приказ размещен на сайте ведомства.
Застройщиком выступает ООО «Фрегат». Здание планируется возвести на улице Новой. Площадь участка составляет 1508 кв. метров, застройки (с учетом подземной части) — 1400 кв. метров, здания — 5034 кв. метра.
Отметим, что в мае проект гостиницы получил положительное заключение негосударственной экспертизы, а в январе региональный минград внес изменения в проект планировки и межевания территории квартала.
Корректировки были необходимы для реализации договора о развитии застроенной территории, заключенного с ООО «Фрегат» в декабре 2014 года.
Сообщалось, что завершить строительство планируется к 26 сентября 2029 года.
Добавим, что в марте 2026 года Трехсвятский квартал признали объектом культурного наследия регионального значения. На его территории расположено 31 здание-памятник, в том числе три — федерального значения.
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