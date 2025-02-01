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Общество

Начался прием заявок на Премию Альянса по защите детей в цифровой среде

05 февраля 2025 11:38  [68] Общество

 Альянс по защите детей в цифровой среде объявляет о старте приема заявок на Премию «За безопасное цифровое детство» 2025 года. Конкурс пройдет в третий раз и продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми. Премия открыта для всех, кто занимается просветительской деятельностью в области цифровой грамотности и безопасности детей в интернете. Заявки на участие будут приниматься до 3 марта 2025 года.

Премия проводится в четырех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Цифровая безопасность семьи», «Будущее Интернета» и «Лучший проект экспертного сообщества». В номинации «Уроки безопасности в Сети» могут принять участие преподаватели среднеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений, работающие над образовательными проектами по цифровой грамотности. Также в рамках номинации «Уроки безопасности в Сети» предусмотрен специальный приз от информационно-коммуникационной образовательной платформы Сферум. В номинации «Цифровая безопасность семьи» будут рассматриваться проекты, созданные родителями и другими членами семьи, направленные на воспитание навыков безопасного общения в Сети. Номинация «Будущее Интернета» ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 18 лет, которые предлагают проекты, направленные на профилактику и борьбу с такими вызовами в цифровом пространстве как кибербуллинг, цифровая зависимость, деструктивный контент и другие. В свою очередь, в номинации «Лучший проект экспертного сообщества» примут участие организации, которые разрабатывают проекты по защите детей в Интернете.

«В условиях стремительно развивающихся технологий задача обеспечить безопасное цифровое пространство для детей становится особенно актуальной, — отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Бэлла Черкесова. — Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает важную возможность поддержать лучшие практики и инициативы, направленные на защиту детей и молодежи от цифровых угроз. Это важный шаг на пути к созданию безопасного будущего для подрастающего поколения».

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, Елизавета Белякова, добавила: «Конкурс становится важным индикатором роста осведомленности и активности в вопросах цифровой безопасности. Каждый проект, каждая идея, представленная участниками, помогает создавать более защищенное и справедливое цифровое пространство для детей и подростков».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через официальный сайт Альянса. Все материалы, включая анкету участника, должны быть загружены до 3 марта 2025 года. Конкурс открывает свои двери для граждан Российской Федерации и иностранных участников, чья деятельность направлена на защиту детей в цифровой среде на территории России. Премия проводится на бесплатной и добровольной основе, и участие в ней открыто как для индивидуальных участников, так и для коллективов.

Результаты конкурса будут подведены в марте 2025 года, а награждение победителей состоится в рамках V Молодежного цифрового форума 2 апреля. Для получения подробной информации о конкурсе и подачи заявки, посетите официальный сайт Альянса. 

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Теги:
Дети Конкурсы
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