Александр Парамонов: "Региональная программа поможет героям СВО найти себя в мирной жизни" Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn

Член фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области, директор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Александр Парамонов прокомментировал старт региональной программы "Герои. Нижегородская область", направленной на поддержку участников и ветеранов СВО. Его комментарий опубликовало ИА "Время Н".

По словам Александра Парамонова, эта инициатива стала логичным продолжением федерального проекта "Время героев", который был запущен год назад. Теперь, согласно указу президента, программа начала реализовываться и в Нижегородской области.

Парамонов подчеркнул, что программа поможет ветеранам СВО адаптироваться, пройти обучение и найти работу. Он отметил, что ключевая цель – дать возможность использовать их опыт и навыки на гражданской службе.

Также программа ориентирована не только на работу в госструктурах, но и на предприятиях и организациях, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.

"Кто, как не участники СВО, смогут передать подрастающему поколению важные ценности и жизненные ориентиры? Именно таких людей нужно привлекать к работе в патриотических организациях", – заявил он.

Программа реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, Корпоративного университета правительства региона и Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

Регистрация на участие открыта до 15 марта через президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Программа направлена на интеграцию и трудоустройство ветеранов в систему госуправления и является развитием федерального проекта "Время героев".