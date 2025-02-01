В Лысковской ЦРБ отремонтировали кабинет медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Лысковской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт кабинета медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь обновили напольное и настенное покрытия, установили новую мебель и технику.

Как сообщили в медучреждении, работа всей команды специалистов направлена, в первую очередь, на помощь беременным женщинам и молодым мамам, оказавшимся в кризисном или опасном для физического и душевного здоровья состоянии. Кроме акушера-гинеколога, прием в кабинете ведут клинический психолог, социальный работник и юрист.

«Женщины, которые ожидают появления малыша или уже воспитывают маленького ребенка, особенно нуждаются в поддержке и защите. Традиционно эти функции возложены на членов семьи, но, к сожалению, из этого правила есть исключения. Именно для помощи в таких исключительных ситуациях и был открыт специализированный кабинет», – пояснил главный врач Лысковской ЦРБ Александр Пушкарев.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на сегодняшний день в регионе созданы 19 таких кабинетов. Финансирование их работы осуществляется из средств регионального бюджета. Для пациенток консультирование всех указанных специалистов доступно бесплатно, по полису ОМС.

Подразделения медико-психологической и социальной помощи женщинам работают на базе районных больниц в Арзамасе, Выксе, Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Урене, Шахунье, г. Бор, а также в Дзержинском перинатальном центре. В Нижнем Новгороде работают еще шесть таких кабинетов: в ГКБ № 40 Автозаводского района и ГКБ №33 Ленинского района, в Нижегородском областном центре охраны здоровья семьи и репродукции, а также в родильных домах №1, №4 и №5.

««Одним из направлений этих кабинетов также является профилактика абортов и отказов от материнства. За медицинской, психологической, юридической и социальной помощью туда могут обратиться женщины, решившие прервать беременность или желающие сохранить беременность, но при этом имеющие различного рода затруднения и проблемы. Также поддержка оказывается беременным, оказавшимся в неблагополучной социальной или внутрисемейной ситуации», – рассказала главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода Ольга Мануйленко.

По словам Ольги Мануйленко, юрисконсульт кабинета разъясняет пациенткам правовые вопросы, включая кадровые, и помогает оформлять документы на полагающиеся им выплаты и льготы по беременности и родам. В круг обязанностей социального работника входит консультирование обратившихся по вопросам предоставления государственной социальной помощи, содействие решению жилищных и социально-бытовых проблем пациенток. В свою очередь, клинический психолог проводит сессии, направленные на мобилизацию собственных возможностей и внутренних ресурсов женщин для преодоления сложных жизненных ситуаций.

Напомним, в 2025 году в стране стартовал новый национальный проект «Семья». Он является продолжением национального проекта «Демография» и реализуется по решению президента России Владимира Путина. Охрана материнства и детства – одно из ключевых направлений работы в рамках нового национального проекта.