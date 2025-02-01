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Культура и отдых

Нижегородская область получила награду за лидерство в создании модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта "Культура"

05 февраля 2025 17:12  [54] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

    Нижегородская область получила грамоту и почетный знак за самое большое количество модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках нацпроекта «Культура». Вручение состоялось в Москве во время работы форума «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети», который проходил 31 января на базе Российской государственной библиотеки. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Форум был посвящен итогам и перспективам модернизации библиотечной сети, участники подвели итоги национального проекта «Культура» и обсудили цели и задачи нового национального проекта «Семья».

Почетными участниками форума стали председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по культуре Ольга Казакова, статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, генеральный директор РГБ и президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда. 

В ходе форума было отмечено, что благодаря нацпроекту удалось запустить перезагрузку библиотечной сферы. В 87 субъектах Российской Федерации было создано 1 229 модельных библиотек.

«Всегда приятно получать подтверждение высоких результатов работы команды министерства от федеральных коллег. Напомню, что с 2019 года в регионе в рамках нацпроекта открылась 31 модельная библиотека. Кроме того, мы увеличили темпы модернизации учреждений за счет региональной программы, модернизировав еще более 20 библиотек. Новый федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья» позволит и дальше продолжить эту работу», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Представители других субъектов Российской Федерации также получили награды за успехи в реализации национального проекта «Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек.

Напомним, что в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Нижегородской области будет модернизировано по модельному стандарту пять муниципальных библиотек. Всего в рамках нового национального проекта до конца 2025 года будет открыто 272 модельные библиотеки в 79 регионах России.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.    

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Теги:
культура Награды Нацпроект
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