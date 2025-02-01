Познавательные, творческие и спортивно-оздоровительные занятия проведут для нижегородцев в Центре долголетия в феврале Культура и отдых

В феврале в центре «Долголетие по-нижегородски» проведут около 50 тематических мероприятий для жителей региона. Представителей старшего поколения приглашают посетить познавательные, творческие и спортивно-оздоровительные занятия, а также различные развлекательные мероприятия.

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, расписание занятий центра обновляется еженедельно. Его публикуют на сайте министерства ( https://minsocium.ru/index.php/active-longevity ), а также в группе во «ВКонтакте» ( https://vk.com/longevity_nn ). В расписание включают как традиционные, регулярные акции, так и новинки.

На этой неделе для нижегородских рукодельниц состоится мастер-класс по живописи «Зимний сон». Специалист по трудотерапии проведет его 5 февраля.

В пятницу, 7 февраля, посетителей центра ждет практическое занятие с психологом по методу сказкотерапии. Занятие направлено на улучшение эмоционального состояния участников.

20 февраля в учреждении пройдет очередное выездное занятие юридической клиники Нижегородской академии МВД России на тему «Актуальные вопросы семейных и наследственных отношений».

Кроме того, в феврале в центре «Долголетие по-нижегородски» пройдет несколько медиалекций. Гости смогут изучить историю блокады Ленинграда, а также узнать о строительстве и историческом значении собора Александра Невского на Стрелке.

Еженедельно по понедельникам в центре проходят такие мероприятия, как «Йога смеха для старшего поколения», танцевальная разминка в стиле Rio Abierto и творческая мастерская Галины Косыевой «Учимся вязать крючком». По вторникам в учреждении можно посетить занятия театральной студии с актером театра и кино Евгением Пименовым. По четвергам для гостей организуют занятия оздоровительной китайской гимнастикой цигун. В связи с большой популярностью этих занятий с февраля гимнастика будет проводиться сразу в двух группах.

В этом месяце гости центра смогут принять участие в новом проекте: творческое объединение «РусЛада» будет обучать нижегородцев старшего поколения русским народным танцам. Занятия будут проводиться еженедельно по пятницам.

Напомним, работа центра «Долголетие по-нижегородски» соответствует целям и задачам нового национального проекта «Семья». Одно из направлений нацпроект – забота о старшем поколении граждан, поддержка их активного долголетия.

Национальный проект «Семья» стартовал в стране в 2025 году. Он является преемником нацпроекта «Демография» и реализуется по решению президента России Владимира Путина.