АПЗ принял участие в Международной выставке "Акватерм-2025"

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Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял участие в 29-й Международной выставке "Акватерм-2025".
Более 700 компаний России и зарубежных стран представили здесь свою продукцию, новейшие технологии и инновационные решения в сфере систем отопления и водоснабжения.
АПЗ презентовал приборы учета холодной и горячей воды, газа, а также новые разработки, находящиеся на стадии сертификации.
Делегация предприятия под руководством генерального директора Андрея Капустина и руководителей по направлениям провела ряд важных встреч с потенциальными партнерами.
"Посетителей стенда АПЗ интересовала как уже знакомая продукция предприятия, так и новая линейка приборов учёта "Смарт" с дистанционной передачей данных. Участие в форуме – это прежде всего хорошая возможность показать свои разработки и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества с партнёрами", – отметила заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Светлана Кремнёва.
Текст: Татьяна Фролкина
Фото: Артем Канашкин
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