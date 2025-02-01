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Общество

АПЗ принял участие в Международной выставке "Акватерм-2025"

07 февраля 2025 17:23  [1] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял участие в 29-й Международной выставке "Акватерм-2025". 

Более 700 компаний России и зарубежных стран представили здесь свою продукцию, новейшие технологии и инновационные решения в сфере систем отопления и водоснабжения.

АПЗ презентовал приборы учета холодной и горячей воды, газа, а также новые разработки, находящиеся на стадии сертификации.

Делегация предприятия под руководством генерального директора Андрея Капустина и руководителей по направлениям провела ряд важных встреч с потенциальными партнерами.

"Посетителей стенда АПЗ интересовала как уже знакомая продукция предприятия, так и новая линейка приборов учёта "Смарт" с дистанционной передачей данных. Участие в форуме – это прежде всего хорошая возможность показать свои разработки и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества с партнёрами", – отметила заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Светлана Кремнёва.

Текст: Татьяна Фролкина

Фото: Артем Канашкин

 

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Теги:
АПЗ Арзамас
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