АПЗ принял участие в Международной выставке "Акватерм-2025" Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял участие в 29-й Международной выставке "Акватерм-2025".

Более 700 компаний России и зарубежных стран представили здесь свою продукцию, новейшие технологии и инновационные решения в сфере систем отопления и водоснабжения.

АПЗ презентовал приборы учета холодной и горячей воды, газа, а также новые разработки, находящиеся на стадии сертификации.

Делегация предприятия под руководством генерального директора Андрея Капустина и руководителей по направлениям провела ряд важных встреч с потенциальными партнерами.

"Посетителей стенда АПЗ интересовала как уже знакомая продукция предприятия, так и новая линейка приборов учёта "Смарт" с дистанционной передачей данных. Участие в форуме – это прежде всего хорошая возможность показать свои разработки и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества с партнёрами", – отметила заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Светлана Кремнёва.

Текст: Татьяна Фролкина

Фото: Артем Канашкин