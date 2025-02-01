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Общество

Более 5,7 тысячи медконсультаций получили нижегородцы в "Поездах здоровья" в 2025 году

10 февраля 2025 17:59  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 5,7 тысячи медицинских консультаций получили нижегородцы в "Поездах здоровья" за четыре недели работы мобильных комплексов в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

К середине февраля специалисты "Поезда здоровья" совершили уже 20 выездов в различные муниципалитеты региона. Пять бригад побывало в 75 населенных пунктах.

По данным областного Минздрава, в мобильно-диагностических комплексах приняли уже свыше 3,5 тысячи человек. С пациентами работали неврологи, кардиологи, гинекологи, хирурги, онкологи и врачи множества других узких специальностей. Состав бригад медиков формируется на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.

"На сегодняшний день нижегородцам выполнили в общей сложности более 12,8 тысячи исследований: свыше 1,3 тысячи флюорографий, более тысячи маммографий, более 800 электрокардиографий и около 600 УЗИ-исследований. Самый большой объем диагностики выполняется в мобильной лаборатории: специалисты исследовали свыше 7,3 тысячи анализов", – рассказал главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А.Семашко Сергей Богданов.

По мнению специалистов областного Минздрава, такая работа помогает с высокой точностью определить сбои в работе организма и выявлять различные новые заболевания, назначать и корректировать схему лечения в уже известных случаях.

Напомним, проект "Поезда здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа"Поездов здоровья" повышает доступность медицинской помощи, в первую очередь, для жителей сельских территорий. Это способствует реализации целей и задач нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" запущен в России с 2025 года. Он является продолжением национального проекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена здравоохранения до медицинской реабилитации

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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