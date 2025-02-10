В Шатковской ЦРБ завершился очередной этап капитального ремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Шатковской центральной районной больнице завершился очередной этап капитального ремонта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Модернизация медицинского учреждения началась в 2021 году. На первом этапе была отремонтирована поликлиника, педиатрическое отделение и первый этаж отделения медицинской реабилитации.

На сегодняшний день строители уже завершили ремонт неврологического отделения и приемного покоя. Ремонт также выполнен в основной части помещений диагностических служб.

«За последние пять лет в модернизацию материально-технической базы нашей больницы инвестировано уже свыше 165 млн рублей. Важно, что все работы проводятся секционно, на каждом этапе ремонтом охвачено отдельное больничное крыло. Такой подход позволяет системно перераспределять потоки пациентов, не нарушая охранительный и эпидемиологический режимы в больнице. Благодаря этому удается не приостанавливать процесс госпитализации», – пояснил главный врач Шатковской ЦРБ Александр Самсонов.

Как сообщил руководитель ЦРБ, в 2025-2026 гг. планируется полностью завершить модернизацию хирургического и инфекционного отделений, а также всех параклинических служб.

Главный врач подчеркнул, в обновленные пространства охотнее приходят работать медицинские специалисты. Особое внимание направлено на привлечение в больницу молодых кадров.

«Мы ведем постоянную работу с профильными образовательными учреждениями. Сейчас с учетом потребностей Шатковской ЦРБ в Приволжском исследовательском медицинском университете обучается 14 студентов-целевиков, трое из них уже на выпускных курсах. Эти ребята ежегодно проходят у нас летнюю практику, поэтому мы уже хорошо с ними знакомы. Из числа опытных врачей за ними закрепляются наставники, которые будут их курировать, когда они вернутся в районную больницу уже в статусе докторов», – отметил руководитель медучреждения.

Напомним, с 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.