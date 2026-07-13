Проблемы с топливом не нарушат работу автобусов в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Ситуация с обеспечением топливом не окажет существенного влияния на работу общественного транспорта в Нижегородской области. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в ЦРТС, большинство автобусов в регионе работают на природном газе.

В частности, в автопарке АО «Нижегородпассажиравтотранс» около 80% подвижного состава используют метан, и только 20% — дизельное топливо.

Ранее сообщалось, что на фоне перебоев с топливом в Нижнем Новгороде был зафиксирован небольшой рост пассажиропотока в общественном транспорте.

В министерстве энергетики также заявляли, что ситуация с обеспечением региона топливом может стабилизироваться в ближайшее время.