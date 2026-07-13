Проблемы с топливом не нарушат работу автобусов в Нижегородской области

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Ситуация с обеспечением топливом не окажет существенного влияния на работу общественного транспорта в Нижегородской области. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в ЦРТС, большинство автобусов в регионе работают на природном газе.
В частности, в автопарке АО «Нижегородпассажиравтотранс» около 80% подвижного состава используют метан, и только 20% — дизельное топливо.
Ранее сообщалось, что на фоне перебоев с топливом в Нижнем Новгороде был зафиксирован небольшой рост пассажиропотока в общественном транспорте.
В министерстве энергетики также заявляли, что ситуация с обеспечением региона топливом может стабилизироваться в ближайшее время.
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