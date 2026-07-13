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Нижегородцам напомнили, кто может заправляться на АЗС без очереди

13 июля 2026 18:56 Общество
Нижегородцам напомнили, кто может заправляться на АЗС без очереди

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области напомнило, что некоторые категории граждан могут обслуживаться на АЗС без очереди.

Это право распространяется на инвалидов I и II групп, а также на водителей, которые перевозят детей-инвалидов. Такая норма закреплена указом Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».

В такой ситуации достаточно спокойно сообщить сотрудникам АЗС о своем праве на внеочередное обслуживание. Если понадобится, его можно подтвердить соответствующими документами.

Власти также рекомендуют не вступать в споры с другими автомобилистами. В случае возникновения спорной ситуации лучше обратиться напрямую к сотрудникам АЗС или волонтерам, которые работают на заправке.

Ранее сообщалось, что с 9 июля на нижегородских заправках заработал новый порядок работы: в четные дни могут заправляться машины с четными первыми цифрами в номерах, в нечетные — с нечетными.

Кроме того, на АЗС помогают волонтеры, сотрудники администрации и студенты нижегородских вузов.

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Теги:
АЗС Бензин Инвалиды
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