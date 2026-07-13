Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2026 18:56
Нижегородцам напомнили, кто может заправляться на АЗС без очереди
13 июля 2026 18:33
Нижегородская мэрия предложила огораживать стройки заборами «под дерево»
13 июля 2026 18:17
Стало известно, кто может возглавить прокуратуру Нижегородской области
13 июля 2026 18:03
Систему «чёт‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС в Нижегородской области
13 июля 2026 17:31
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили причины подорожания проезда на канатной дороге
13 июля 2026 17:22
Эксклюзив
Проблемы с топливом не нарушат работу автобусов в Нижегородской области
13 июля 2026 17:15
Спикер ЗСНО встретился с Героем России Максимом Шаломовым
13 июля 2026 17:11
Шляпа, Бэтмен, экскаватор: необычным шествием отметили День семьи, любви и верности жители Бора
13 июля 2026 16:15
Поезда нижегородского метро будут ходить чаще из-за футбола 18 июля
13 июля 2026 16:01
Семьи участников СВО посетили конное шоу «Джигитовка для СВОих»
Общество

Нижегородская мэрия предложила огораживать стройки заборами «под дерево»

13 июля 2026 18:33 Общество
Нижегородская мэрия предложила огораживать стройки заборами под дерево

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода вынесла на публичные консультации проект изменений в Правила благоустройства города. Документ предусматривает появление нового типа ограждений для строительных площадок.

Как говорится в пояснительной записке, изменения направлены на формирование благоприятной архитектурной среды и улучшение визуального восприятия городских пространств. Отдельная задача — сохранить привлекательность исторической части города и не создавать неблагоприятный фон для объектов культурного наследия во время строительства, реконструкции и ремонта.

В документе отмечается, что действующие типы строительных ограждений не всегда гармонируют с застройкой XVII-XIX веков, которой отличается исторический центр. При этом рынок стройматериалов сегодня позволяет использовать более эстетичные решения.

Фото: из проектной документации

Проектом предлагается дополнить перечень ограждений новым вариантом — конструкциями из фиброцементных или композитных панелей с декоративным покрытием, имитирующим текстуру и цвет натурального дерева. При этом документом отмечается, что только они будут применяться на ряде улиц в центральной части города.

Такие панели представляют собой композитный материал. Фиброцементные состоят из цемента, кварцевого песка, целлюлозных волокон и специальных добавок, а композитные — из нескольких слоев, работающих как единая конструкция. Декоративное покрытие наносится на лицевую сторону, придает эстетичный вид и защищает от внешних воздействий.

Согласно проекту, ограждения должны быть визуально проницаемыми, безопасными при установке и эксплуатации, удобными для монтажа и демонтажа, долговечными и модульными. Также предусматривается возможность их повторного использования, отсутствие заглубленных фундаментов и обеспечение безопасного движения пешеходов и транспорта.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде благоустроят семь общественных пространств за 404 млн рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2026 10:06
Дизайн-код утвердили для улицы Семашко в Нижнем Новгороде
22 мая 2026 18:30
Дизайн-код утвердят для шести улиц Нижнего Новгорода в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных