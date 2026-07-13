Нижегородская мэрия предложила огораживать стройки заборами «под дерево» Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода вынесла на публичные консультации проект изменений в Правила благоустройства города. Документ предусматривает появление нового типа ограждений для строительных площадок.

Как говорится в пояснительной записке, изменения направлены на формирование благоприятной архитектурной среды и улучшение визуального восприятия городских пространств. Отдельная задача — сохранить привлекательность исторической части города и не создавать неблагоприятный фон для объектов культурного наследия во время строительства, реконструкции и ремонта.

В документе отмечается, что действующие типы строительных ограждений не всегда гармонируют с застройкой XVII-XIX веков, которой отличается исторический центр. При этом рынок стройматериалов сегодня позволяет использовать более эстетичные решения.

Фото: из проектной документации

Проектом предлагается дополнить перечень ограждений новым вариантом — конструкциями из фиброцементных или композитных панелей с декоративным покрытием, имитирующим текстуру и цвет натурального дерева. При этом документом отмечается, что только они будут применяться на ряде улиц в центральной части города.

Такие панели представляют собой композитный материал. Фиброцементные состоят из цемента, кварцевого песка, целлюлозных волокон и специальных добавок, а композитные — из нескольких слоев, работающих как единая конструкция. Декоративное покрытие наносится на лицевую сторону, придает эстетичный вид и защищает от внешних воздействий.

Согласно проекту, ограждения должны быть визуально проницаемыми, безопасными при установке и эксплуатации, удобными для монтажа и демонтажа, долговечными и модульными. Также предусматривается возможность их повторного использования, отсутствие заглубленных фундаментов и обеспечение безопасного движения пешеходов и транспорта.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде благоустроят семь общественных пространств за 404 млн рублей.