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Общество

Систему «чёт‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС в Нижегородской области

13 июля 2026 18:03 Общество
Систему «чёт‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Система обслуживания автомобилей по четным и нечетным дням пока распространяется только на три сети АЗС в Нижегородской области. Речь идет о заправках «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти».

Напомним, новые правила начали действовать с 9 июля. Они были введены вместе с ограничениями на отпуск топлива, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить нагрузку на автозаправочные станции.

Теперь в четные дни заправиться могут автомобили, номера которых начинаются на цифры 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные даты обслуживаются машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9.

В региональном правительстве уточнили, что на данный момент в этот порядок не входят станции под брендами Teboil, ОПТИ и ОПТИ 24, а также другие партнерские, дочерние и франчайзинговые АЗС.

Вопрос о подключении других сетей, включая партнерские, дочерние и франчайзинговые станции, рассмотрят позднее.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго заявили о скорой стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области.

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Теги:
АЗС Бензин Топливо и энергетика
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