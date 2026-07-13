Поезда нижегородского метро будут ходить чаще из-за футбола 18 июля Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 18 июля изменится режим работы метрополитена в связи с проведением матча за Суперкубок России (6+) на «Совкомбанк Арене».

Как сообщили в МП «Нижегородское метро», с 18:00 до 19:30 на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линиях поезда будут курсировать с интервалом семь минут.

Кроме того, с 21:30 и до окончания работы метро на Автозаводско-Нагорной линии интервалы движения также составят семь минут. На Сормовско-Мещерской линии в это время поезда будут ходить с интервалом пять минут.

Ранее мы рассказывали, что нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком и звездами футбола.